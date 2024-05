Erősen felhős vagy borult lesz az ég, szakadozások, vékonyodások elsősorban északkeleten fordulhatnak elő. Továbbra is főként hazánk délnyugati felében számíthatunk ismétlődő jellegű esőre, záporesőre, néhol zivatar is lehet. Északkeleten, keleten a legkisebb a csapadék esélye, máshol lokálisan, illetve a tartósabban csapadékos délnyugati részeken akár nagyobb területen hullhat kiadós mennyiség. A csapadékhajlam a nap második felében fokozatosan csökken. Általában a keleties, a Nyugat-Dunántúlon az északi szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések, de zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul, a csapadékosabb délnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, északkeleten a magasabb értékeket.

Szombat

Általában sok napsütésre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. Főleg az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül az északi, északkeleti szél. Hajnalban 7, 14, délután 22, 27 fokot olvashatunk le a hőmérőkről.

Vasárnap

Általában sok napsütésre van kilátás gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel. Szórványosan kialakulhat záporeső, zivatar. Helyenként megélénkül a déli, délnyugati szél. A minimum-hőmérséklet 6 és 14, a csúcsérték 21 és 27 fok között valószínű.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.