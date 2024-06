Gomolyfelhő-képződés mellett általában sok napsütésre számíthatunk, egyre inkább az ország középső harmadán előforduló záporokkal, zivatarokkal, amelyeket elsősorban felhőszakadás kísérhet. Az északi, északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten megerősödik, zivatar környékén viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 31 fok között valószínű.

Hétfő

Napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel, csapadéknak kicsi az esélye. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik az északi, északkeleti szelet. A hajnali 12, 20 fokról 26 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Kedd

Sok napsütésre számíthatunk fátyol-, illetve gomolyfelhőkkel. Estig néhol, inkább csak a déli országrészben, éjjel szórványosan valószínű zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 12, 19, a délutáni órákban 27, 32 fok között alakul.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.