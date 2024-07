Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Csütörtök

Az ország nagy részén ragyogó napsütés várható. Északkeleten ugyanakkor még magasra törnek a gomolyfelhők, és itt zápor, zivatar kialakulhat. Főleg a nap első felében lesz még erős az ÉNy-i szél. 24 és 29 fok közötti frissebb időnk lesz, átmenetileg megszűnik a hőség.

Péntek

Sok napsütésre van kilátás, kicsi az esély csapadékra. 30 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Gyenge lesz az északkeleti szél.

Hétvége

Visszatér az igazi strandidő sok napsütéssel, és egyre melegebb idővel: vasárnap már 37-38 fokos forróság lehet. Eső nem lesz.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.