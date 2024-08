Hidegfront vonul át, így nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekszik a felhőzet, de emellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A reggeli, délelőtti órákban a Dunántúlon várhatóan csak kevesebb helyen, majd délutántól a Dunától keletre több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyek a keleti határvidéken késő estére szűnhetnek meg. Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 34 fok között valószínű.

Csütörtök

Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Az ország keleti felén alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, az északkeleti tájakon megerősödik az északi, északkeleti szél. A minimum-hőmérséklet 14, 21, a maximum 26 és 31 fok között alakul.

Péntek

Nagyrészt derült, napos, száraz időre számíthatunk. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 10, 18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.

Orvosmeteorológia

Ez a szokatlan viselkedésű hidegfront, és a továbbra is támadó hőhullám nagyon megterhelő állapotokat produkál az időjárás-érzékenyek számára! Erősödnek a fejfájásos tünetek és továbbra is erős terhelés alatt marad a keringési rendszerünk, gyakoribb szív- és légzési panaszokkal, rosszullétekkel. Erősödnek a szédülések, bizonytalanság érzetek, továbbra is számíthatunk alvási problémákra. A kimerült szervezetünket fontos minden lehetséges módon kímélni, és minden lehetséges eszközt felhasználni a hőegyensúlyi zavarok megelőzésére.