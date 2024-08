Vasárnap is marad még országszerte a nagy meleg, a csúcshőmérséklet 32 és 39 fok között alakul. A napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarhatják meg, ez utóbbiakból több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, viharos széllökésekkel kísért zivatarok. Erre kisebb esély keleten, délkeleten lesz. A délies szél zivataroktól függetlenül is többfelé megélénkül, néhol megerősödik.



Hétfőn délnyugat felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és többfelé, legkisebb eséllyel délkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső kíséretében. A Dunántúlra a feltámadó északias szél hűvösebb levegőt hoz: itt 27-31, az ország keleti-délkeleti felén 31-37 fok várható.