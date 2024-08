Hétfőn késő este az eget kémlelők nem csak a Perseidák látványos meteorhullásában gyönyörködhettek. A hullócsillagok mellett újra megcsodálhattuk a sarki fény jelenségét is Baranyában. Körülbelül 15 percig lehetett észlelni, és igazán a kevésbé fényszennyezett területekről lehetett látni. Ez volt a tizenegyedik alkalom, hogy hazánkban megfigyelhettük a sarki fényt. A legutóbbit nem is olyan régen láthattuk, vasárnap is színes volt az éjszakai égbolt.