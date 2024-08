Általában napos idő várható kevés felhővel, de az északkeleti, keleti harmadban erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Arrafelé elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Továbbá kis eséllyel a nyugati határ menti tájakra is besodródhat néhány csapadékgóc. Az északnyugati, északi szél megélénkül, nagy területen megerősödik, helyenként - főként a magasabban fekvő részeken - viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között várható.

Vasárnap

Sok napsütés várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Hazánk nyugati, északnyugati felén szórványosan előfordul zápor, zivatar. Helyenként megélénkül az északnyugati, északi szél, zivatarban erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

Hétfő

A gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan valószínű zápor, zivatar, nyugaton, délnyugaton és hazánk északkeleti harmadán. Az északnyugati, északi szél helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet 11 és 20, a csúcsérték 27 és 33 fok között várható.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.