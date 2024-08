Hétfőn a napsütést többfelé zavarhatják gomolyfelhők, és több tájegységünkön is kialakulhatnak időnként futó záporok, zivatarok. Sokfelé megélénkül a szél, a Dunántúlon erős északi-északnyugati széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 16 és 24, délután 29 és 39 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön továbbra is a hőség lesz a jellemző.

Kedden, államalapításunk ünnepén is sokat süt majd a nap, de többfelé erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és főként a délutáni és a kora esti órákban alakulhatnak ki helyenként záporok, zivatarok. Napközben többfelé élénk, helyenként erős lesz az északkeleti-keleti szél. Délutánra 30 és 38 fok közé melegszik a levegő.

Orvosmeteorológia

Hétfőn összetett időjárási helyzetben lesz részünk, ugyanis még sokfelé a kánikula lesz a meghatározó, ugyanakkor a magasban egy gyenge hidegfront is áthalad felettünk.

Sokfelé fülledt lesz az idő, ami szintén nem segít.

Az említett időjárási helyzet miatt elsősorban szív- és legzőszervi panaszok, keringési- és vérnyomásproblémák jelentkezhetnek.

Nagy lesz a sztrók és az infarktus kockázata, ugyanakkor szédülés, rosszullét is jelentkezhet.

Fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk.

A hidegfront csak kevésbé fogja éreztetni hatását, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében görcsös panaszok és fejfájás is előfordulhat.

A szelesebb tájakon élők fokozódó fejfájást, ingerlékenységet, nyugtalanságot is tapasztalhatnak.

Továbbra is nagyon magas lesz a napszúrás és a hőguta kialakulásának kockázata, könnyen túlhevülhet testünk.

A meleg éjszakák miatt pedig még kialvatlanabbak, fáradtabbak lehetünk.

A zivatarok környezetében átmenetileg felerősödhetnek az asztmások tünetei.

A napos időben 10 és 16 óra között mindenhol erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket! Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre!