Nyugat, délnyugat felől határozott felhősödésre, ezzel együtt egyre több helyen záporra, zivatarra számíthatunk, néhol akár tartósabban is eshet. A legtöbb - szűrt - napsütés az északkeleti, keleti országrészben várható, arrafelé inkább csak késő délután, este jelenhetnek meg a csapadékgócok. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, az Alföldön helyenként meg is erősödik. Emellett a zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 27 fok között alakul, de a Dunántúl tartósabban felhős részein ennél több fokkal alacsonyabb, míg az Alföldön néhol kissé magasabb is lehet.

Szerda

Hajnalban több helyen lehet pára, köd, rétegfelhőzet. Délelőtt nagyrészt közepesen vagy erősen felhős, délután változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Szórványosan előfordul záporeső, zivatar. Sokfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. Hajnalban általában 8, 15, délután 19, 26 fok várható.

Csütörtök

A hajnali pára-, ködfoltok megszűnését követően változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Helyenként előfordulhat eső, zápor. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet általában 8, 15, a csúcsérték 21, 27 fok között alakul.

Orvosmeteorológia

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás.