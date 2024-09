A Dunántúlon gomolyfelhők zavarják időszakosan a napsütést, és már a keleti országrészben is egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, de maradnak tartósan borult tájak. A csapadékrendszer fokozatosan gyengül, legkésőbb délután északkeleten is megszűnik a tartós eső, azonban mögötte elsősorban a Dunától keletre helyenként zápor kialakulhat. Az északnyugati, északi szél a keleti harmad kivételével sokfelé lesz erős, helyenként viharos. Késő délutántól kezd veszíteni erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 21 és 26 fok között valószínű, ennél hűvösebb idő a tartósan felhős, csapadékos keleti, északkeleti tájakon lehet.

Szerda

A keleti tájakon is szakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, ott többórás, máshol a kevés felhő mellett sok napsütés várható. Főként a keleti tájakon van esély néhol gyenge csapadék kialakulására. A szél csak helyenként élénkülhet meg. Hajnalban általában 13, 17 fok lesz, de a hidegre hajlamos vidékeken 10 fok köré is lehűlhet a levegő. Délután többnyire 22, 27 fok valószínű.

Csütörtök

Főként a Nyugat-, Északnyugat-Dunántúlon erősen megnövekszik a felhőzet, és ott már eső, záporeső is várható. Az ország nagyobb részén azonban a fátyol- és gomolyfelhők mellett még többórás napsütés valószínű, és csapadéknak is kicsi az esélye. A Dunántúlon az északnyugatira forduló szél megélénkül, olykor meg is erősödik. Hajnalban 8, 17 fokot mérhetünk. A csúcsérték általában 23 és 29 fok között valószínű, de a borongós nyugati tájakon akár több fokkal 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

Fejfájás, vérnyomás-ingadozás, ingerlékenység többeknél előfordulhat. Erősödhetnek az ízületi betegségben szenvedők panaszai, fokozódik a görcshajlam.