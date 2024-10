Az ország nagyobb részén derült, napos időre számíthatunk, emellett fokozatosan nyugaton is szakadozik, csökken a felhőzet, ott is kisüt a nap. Ugyanakkor a Dunántúl északnyugati részein helyenként tartósabban is kitarthat a rétegfelhőzet. Csapadék nem valószínű. A délkeleti, keleti, északkeleti szél napközben olykor megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 15 és 18 fok között alakul, de a tartósan felhős északnyugati tájakon kissé hűvösebb is lehet.

Csütörtök

A Dunántúlon változóan, időszakosan erősen felhős idő várható, míg keletebbre a pára és ködfoltok feloszlása után derült, napos időre számíthatunk. Nyugaton, délnyugaton néhol előfordulhat eső, zápor. A keleties szél többfelé megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont alá is lehűlhet a levegő. Nyugaton ugyanakkor 8, 9 fokot is mérhetnek. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul.

Péntek

A Dunántúlon változóan, időszakosan erősen felhős idő valószínű, míg keletebbre a pára és ködfoltok feloszlása után derült, napos idő várható. Nyugaton, délnyugaton néhol előfordulhat eső, záporeső. A keleties szél többfelé megélénkül. Hajnalban többnyire 1 és 7 fok közötti értékeket mérhetnek, de a szélvédett, derült, hidegre hajlamos helyeken akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet, míg a felhős részeken 8, 9 fok is lehet. Délutánra 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.

Orvosmeteorológia

Egyre inkább anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.