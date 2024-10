Szerdán sem lesz lényeges változás időjárásunkban. Sokfelé párás, ködös lesz a reggel, a köd és a rétegfelhőzet kisebb körzetekben napközben is tartósan megmaradhat, az ország nagy részén viszont a napsütésé lesz a főszerep. A ködös tájakon helyenként szitálás előfordulhat. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel 3-11, délután 15-21 fokot mutatnak majd a hőmérők, de ahol tartósabban megmarad a köd, illetve a rétegfelhőzet, 15 fok alatt marad a csúcshőmérséklet.

Csütörtökön is sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben fátyolfelhős-napos és tartósabban párás, ködös, illetve rétegfelhős tájakkal is találkozhatunk, utóbbira nagyobb esély a keleti, északkeleti országrészben van. Itt szitálás, gyenge eső is előfordulhat. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a Duna mentén helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 11 és 19 fok között alakul.

Orvosmeteorológia Szerdán marad az anticiklonális, frontmentes idő.

A nagy napi hőingás miatt viszont vérnyomás-ingadozás, keringési problémák, szédülés és rosszullét továbbra is jelentkezhetnek, előfordulhatnak gyulladásos jellegű panaszok.

A napos tájakon élők közérzete, hangulata javul, a felhősebb, borongósabb, szürkébb tájakon élők viszont lehangoltabbak, kedvtelenebbek lehetnek.

Ajánlott a réteges öltözködés, ugyanis a hajnali, reggeli órákban nagy lesz a megfázásveszély, illetve ekkor a ködös, nyirkos időben átmenetileg a kopásos eredetű ízületi panaszok is felerősödhetnek.

Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket! Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére!