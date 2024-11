Bizakodjunk 2 órája

Fehér karácsony: legutóbb 13 éve volt

Sokaknak ismeretlen lehet a Jet stream fogalom, pedig az időjáráson kívül sok más dolgot is befolyásolhat - például a repülési időt is. Sőt, a fehér karácsony esélyét is jelenősen átalakítja. A kérdésről a köpönyeg.hu írt hosszabban.

Bama.hu Bama.hu

Fotó: Löffler Péter

A jet stream – magyarul talán futóáramlásnak fordítható – egyszerűen fogalmazva a Föld légkörének egyfajta „gyorsforgalmi útja”. Ez egy nagy sebességű széláramlat, amely a légkör felső rétegeiben, 8–12 kilométer magasan fúj, és elképesztő sebességgel halad: néha akár 400 km/h-val is. A futóáramlatok a meleg és hideg levegő találkozásánál jönnek létre, ahol nagy hőmérséklet- és nyomáskülönbségek alakulnak ki. És, mint kiderül a későbbiekben, a tél, a fehér karácsony és a havazás kérdésében is dönthet. A fehér karácsony sokak nagy álma - Fotó: Lang Róbert Hogyan befolyásolja a Jet Stream az időjárást? A jet stream meghatározza a ciklonok és anticiklonok mozgását, amelyek felelősek az olyan jelenségekért, mint az eső, a szél, a viharok vagy éppen a havazás. Ha a futóáramlás erős és egyenes vonalban halad, az időjárási rendszerek – például a ciklonok és anticiklonok – gyorsabban mozognak. Ilyenkor az időjárás viszonylag kiszámítható és stabil marad.

Amikor azonban a jet stream gyengébbé válik vagy kanyargósan, hullámokban mozog, szélsőséges időjárási helyzetek alakulhatnak ki. A hullámzó jet stream lehetővé teszi, hogy a hideg, sarki levegő mélyebbre, délebbre áramoljon, míg a melegebb, nedves légtömegek északabbra juthatnak. Ennek következtében előfordulhatnak heves esőzések, viharok vagy tartós hideg idő, amely gyakran hóesést is hozhat magával. A jet stream segítheti a karácsonyi időjárás előrejelzéseket Karácsony idején a legnagyobb kérdés mindig az, hogy fehér karácsonyunk lesz-e. Mivel az időjárást sok tényező befolyásolja, nehéz erre pontos választ adni, viszont a jet stream szolgálhat némi iránymutatással. Ha a futóáramlás délre húzódik Európa felett, az hideg, sarkvidéki levegőt hozhat, ez pedig jelentősen növeli a hóesés valószínűségét. Amennyiben viszont, ha ez pont fordítva történik, tehát északabbra tolódik, akkor enyhe, esős és szeles időre számíthatunk. Pontosan olyan összetett lehet a futóáramlások értelmezése, amilyennek elsőre látszik. A futóáramlások megfigyeléséhez műholdas adatokra, speciális időjárási modellekre és bonyolult számítógépes szimulációkra van szükség.

2024-ben fehér karácsonyunk lesz? Teljes bizonyossággal a jet stream segítségével sem lehet ennyire előre megmondani, hogy karácsonykor várható-e havazás, ez az ünnepekhez közeledve válik majd egyértelművé. Akit pedig foglalkoztat, annak érdemes figyelemmel kísérni a friss meteorológiai jelentéseinket a karácsony előtti napokban. Korábban megírtuk, hogy hosszú ideje nem volt már fehér karácsony Magyarországon – a legutolsó fehér karácsony a statisztikák szerint 2011-ben volt a baranyai megyeszékhelyen. Azóta nem hullott hó december 24–27-e között. Volt olyan év, mikor konkrétan már-már kora tavaszias időjárás volt. Az adatok átnézése szerint 1951-től 2021-ig összesen Pécsen 12 fehér karácsony volt, az utolsó 2011-ben. Az utóbbi években csapadék azért előfordult, ám az eső formájában érkezett. Volt olyan év, 2020, mikor karácsony után még dörgésről is érkezett jelentés a meteorológiai szolgálathoz.