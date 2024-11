A köd, rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat.

A délies szelet főként a Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 14 fok között valószínű, de a tartósan borult tájakon akár fagypont közelében maradhat.

Kedd

Az ország nagyobb részén már erősen felhős vagy borult, párás idő valószínű, inkább csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap. Helyenként - többnyire kisebb - eső, zápor is előfordulhat. A déli, délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél főként a déli és nyugati tájakon megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában -3 és +4 fok között várható, de a kevésbé felhős, havas északkeleti tájakon ennél hidegebb, míg a szelesebb délnyugati vidékeken ennél enyhébb is lehet az idő. A maximum az északi, északkeleti harmadban 0 és +6, másutt 7 és 14 fok között valószínű.

Szerda

Nagyobbrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, főleg a Dunántúlon már több helyen is előfordulhat eső, záporeső. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum döntően -2 és +4 fok között alakul, de északkeleten ennél alacsonyabb, míg délnyugaton néhol magasabb is lehet. A csúcsérték 2 és 10 fok között várható.

Orvosmeteorológia

Meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk többek között felléphet fejfájás, álmosságérzet, fáradtság.