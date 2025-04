Brutális időszakot hagyunk magunk mögött

A Köpönyeg.hu összeállítása szerint az idei volt Európa valaha feljegyzett legmelegebb márciusa. Az hónap világviszonylatban is dobogós lett, ez a második legmelegebb március a feljegyzések kezdete óta, az iparosodás előtti időkhöz képest 1,6°C-ot húzva az átlagra. Mindemellett számolni kell a szélsőségekkel is. A klímakatasztrófa minden egyes tizedfokos emelkedéssel egyre szélsőségesebb időjárási jelenségeket produkál. Ez most márciusban is megmutatta magát, hiszen Ázsiában olyan hőhullám tombolt, mely több halálos áldozatot is követelt, de Párizs sem volt éppen hűvös.

A mai nap viszont sok mosolyt hozhat: az előrejelzések szerint jó időnk lesz, sok napsütéssel, az eső esélye minimális.