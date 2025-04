Lélegzetelállító viharfelvételeket készített egy baranyai fotós (GALÉRIA)

Egyre erősebben éreztem, hogy nem elég, ha csak én látom ezeket a csodákat – meg is kell örökítenem őket. A fényképezés számomra nem csupán munka vagy hobbi, hanem egyfajta önkifejezés, ahol a pillanat és az érzelem találkozik, annak ellenére, hogy sok türelmet és bátorságot kíván ez a műfaj. Eleinte telefonnal jártam a természetet, azzal készültek az első vihar fotóim is, miután pedig elkezdtem foglalkozni a fotós oldalammal, egyre több követőm lett és egy szintén mohácsi hölgy támogatás céljából adott nekem egy Nikon D3200-as vázat egy 70-300mm-es objektívvel, onnan indult be igazán ez a karrier és kezdtem elhinni magamról, hogy amit csinálok, annak megvan az eredménye és másoknak is tetszik.