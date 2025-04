Április ellenére a fűtést be kellett kapcsolni

Negyven éve, 1985 áprilisában a tavasz nehezen találta meg az útját Pécsre – erről tanúskodik a Dunántúli Napló április 17-i lapszáma is, amely beszámolt róla. Bár a fűtési szezon hivatalosan április 15-én véget ért, a hideg időjárás miatt továbbra is fűteni kellett a városban. A korabeli szabályozás szerint ugyanis, ha a Meteorológiai Szolgálat előrejelzése három napon át 12 fok alatti középhőmérsékletet, vagy egy napra 10 fok alatti értéket jósolt, akkor a fűtés automatikusan folytatódott. Aznapra mindössze 10 fokos középhőmérsékletet ígért az előrejelzés, így a pécsiek továbbra is fizettek a távfűtésért légköbméterenként 16 fillért.

Áprilisban komoly fagyok uralkodtak. Negyven éve még a központi fűtést is bekapcsolták

Fotó: MW

A cikk jól példázza, mennyire kiszolgáltatottak voltak a baranyaiak az áprilisi időjárás szeszélyeinek. A PÉTÁV is óvatosan járt el: május 15-ig csak olyan karbantartásokat végeztek, amelyek nem akadályozták a gyors visszakapcsolást.

A fűtéssel kapcsolatban valami nem változik

Érdekes párhuzam, hogy 2025 áprilisában is voltak hűvös napok Pécsett: a hónap elején például -2,8 fokos éjszakai minimumot is mértek. Ugyanakkor a hónap közepére nyárias meleg érkezett, 25 fokos nappali csúcsértékekkel. A múlt és jelen összevetése jól mutatja: az időjárás kiszámíthatatlansága mit sem változott.