Kórházak, iskolák, lakónegyedek és a közlekedés is veszélybe kerülhetnek a jövőben

Ahogy a globális felmelegedés következtében az éghajlatváltozás egyre szélsőségesebb időjárási eseményeket idéz elő, a viharok és árvizek mind gyakoribbá és pusztítóbbá válnak - írja a köpönyeg.hu. A városok kénytelenek alkalmazkodni az új kihívásokhoz, hiszen a meglévő infrastruktúra sokszor nem bírja a megnövekedett terhelést: már egy heves esőzés is kórházakat, iskolákat, lakónegyedeket és közlekedési hálózatokat sodorhat veszélybe.

A globális felmelegedés hatására a viharok is egyre félelmetesebbek lesznek.

Fotó: Szendi Péter / Forrás: MW

Éghajlatváltozás, globális felmelegedés

A városok alkalmazkodása ugyanakkor lehetőséget is teremt: a természet visszaintegrálásával nemcsak biztonságosabbá, de élhetőbbé is válhatnak. Fák ültetése, zöldterületek létesítése és természetes csapadékvíz-elvezető megoldások révén a települések hatékonyabban védhetők a heves esőzések ellen. Ezek a zöldfelületek emellett mérséklik a városi hőszigethatást is, ami különösen fontos a gyakoribbá váló nyári hőhullámok idején.

