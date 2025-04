Hidegfront rondíthat bele a hosszú hétvégébe

A jövő hét első felében nyárias lesz az idő, napról napra melegebb lesz, kedden 20-25 fokot, míg szerdán már 21-27 fokot mérhetünk. A napi hőingás azonban továbbra is nagy - a reggelek hűvösek maradnak, néhol akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Aztán csütörtökön érkezhet egy hidegfront, ami péntekre és szombatra zivatarokat, záporokat hozhat. Szombaton erős, vasárnap pedig akár már viharos széllökések is előfordulhatnak, ami a szabadtéri programoknak nem igazán kedvez.