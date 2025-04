Szemeket az égre: Hiába a zivataros idő, éjszaka gyönyörű látványban lehet részünk

A Lyridák április 16. és 25. között aktívak, a csúcspontjuk pedig április és 22-re esik. Ezen az éjszakán a legnagyobb az esély arra, hogy egy óra alatt akár 10–20 hullócsillagot is lássunk. Igaz, nem olyan intenzív, mint az augusztusi Perseidák, de látványban így is páratlan – főleg, ha nem zavar be a zivatar.

Szép látványban lehet részünk éjszaka: jönnek a Lyridák.

Fotó: MW

A mai időjárás sem zavarja meg a Lyridák megtekintését

A meteorok a Thatcher üstökös pornyomát követik, amit bolygónk ilyenkor keresztez. Ezek a porszemcsék a Föld légkörébe érve felizzanak, és röpke másodpercekre fénycsíkot húzva tűnnek el – mintha kívánságokat hordozó csillagok hullanának le az égről.

Ma reggel riasztást adtak ki Baranya vármegyénkre, a komolyabb záporok és zivatarok szerencsére elkerülték térségünket. Ám ez még zavarhatja az égbolt tisztaságát, ezért megkerestük a Meteo Mecsektől Lupek Pétert, mi várható az éjszakai égbolton. Elmondása szerint néhány felhő elvétve bezavarhat, de összességében szerencsénkre nem fogja befolyásolni az égbolt látványát a reggel kialakult időjárás.

Úgyhogy egy kis esti romantikának tökéletes helyszín lehet a Mecsek lankái, a Zengő környéki rétek vagy a várostól távolabb eső tisztások a csillagvizsgálásra – csak egy pokróc, némi türelem és egy kis szerencse kell hozzá. Ha északkelet felé nézel, ahol a Lant csillagkép kel fel, nagyobb az esély elcsípni egy-egy fényes meteorcsíkot, de valójában az egész égbolt játéktere a Lyridáknak.