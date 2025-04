Megbénította a virágzást az áprilisi fagy?

Ennek ellenére a természet nem torpant meg: az áprilisi fagy ellenére virágzás folytatódik Baranya vármegyében. Sőt, a mostani enyhe, napos időben egyre több kert és gyümölcsös borul virágba. Alma-, körte- és cseresznyefák mutatják teljes pompájukat, különösen a védettebb fekvésű, déli lejtőkön. Ha a fákat és bokrokat megcsodáljuk, sok helyen semmi sem utal fagy okozta károkra – ez mindenképpen reménykeltő.

Nem állította meg az áprilisi fagy a virágzást.

Fotó: MW

Nem leselkedik veszély a virágzásra

A következő napok időjárása további okot adhat a bizakodásra. A déli áramlásnak köszönhetően akár 22–24 Celsius-fokos nappali hőmérséklet is várható, ami tökéletes körülményeket teremt a virágzás folytatásához és a beporzáshoz is. A méhek, dongók és egyéb hasznos rovarok most már aktívan dolgoznak, és ez meghatározó lesz az idei termés szempontjából. Bár biztosat még nem tudunk, jelenleg úgy tűnik: a fagykár elenyésző, van okunk bízni a tavasz erejében.