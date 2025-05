Ez komoly: kiderült, hogy milyen időnk lesz hétvégén

– A májusi eső nem mindig ér aranyat, a túl sok csapadék az eperre, vagyis a szamócára is rossz hatással lehet, amelynek most kezdődött el a szezonja – tudtuk meg a pécsi vásárcsarnok egyik szakavatott eperárusától, ha ugyanis csak esőt lát a gyümölcs, akkor gyorsan elrohadhat. De figyelem, ebben az időjárásban a Köpönyeg.hu szerint fokozódhatnak az érrendszeri panaszok, gyakoribbá válhat a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, alvászavar és koncentrációcsökkenés. Ízületi és reumatikus fájdalmak is erősödhetnek, különösen időseknél, krónikus betegeknél és időjárás-érzékenyeknél, ezért is fontos, hogy például a pécsi Vásárcsarnokba kilátogató idősekre is odafigyeljünk.

A májusi eső aranyat ér

Az eső eláll? Ilyen lesz a pécsi, baranyai időjárás

Az előrejelzések szerint viszont pénteken már kevesebb eső várható, inkább csak záporokra számíthatunk, a hétvégére pedig naposabb idő ígérkezik 18 fokos maximumokkal. A klímaváltozás tehát ezúttal nem érezteti a hatását.