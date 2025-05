Jön a hétvége, de nem lesz olyan egyszerű: így befolyásolja a családi programokat az időjárás

A Meteo Mecsek előrejelzése szerint szombaton az ég változóan felhős lesz, csapadék nem várható, a szél pedig mérsékelt marad. A délután kifejezetten kellemesnek ígérkezik, 16–18 fokos csúcsértékekkel, némi gomolyfelhő-képződéssel, de eső továbbra sem valószínű. Estére jelentősen visszaesik a hőmérséklet, 10 fok alá csökken.

Nem hoz strandidőt a hétvégi időjárás. Forrás: Bors

Vasárnap reggel újra hűvös, szinte télies lesz a levegő – a völgyekben akár fagypont közeli értékeket is mérhetünk. Délelőtt felhősödés kezdődik északkelet felől, de esőre nem kell számítanunk. Délután azonban egy magassági hidegörvény hatására enyhe csapadék is előfordulhat, főként az északkeleti országrészben. A nappali hőmérséklet 15–17 fok között alakul, a szél időnként megélénkülhet, de alapvetően mérsékelt marad. Este továbbra is borongós marad az ég, de a csapadék eláll.

Mit jelent ez a családoknak, kirándulóknak, kertészkedőknek?

A hétvége ideális lehet szabadtéri programokra – különösen szombaton –, így érdemes most tartani a családi kirándulásokat, kertészkedést, vagy akár egy kis piacolást a friss tavaszi termésekért. Vasárnap már körültekintőbb tervezést igényel a délutáni időjárás, főleg azok számára, akik gyerekekkel vágnának neki a szabad levegőnek. A hűvös reggelek miatt ajánlott réteges öltözködést választani, különösen a kisebbeknek. A kerttulajdonosoknak figyelniük kell a hajnalban kialakuló fagyközeli hőmérsékletekre – a kiültetett palánták védelme most különösen fontos lehet.