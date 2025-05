Apokaliptikus nyár elé nézünk − hatással lehet a nyaralásunkra is

A 2025-ös nyár időjárása már most sokakat foglalkoztat Magyarországon. Az előrejelzések alapján nem csak a megszokott kánikulára, hanem szélsőséges időjárási jelenségekre, hirtelen jövő viharokra és heves lehűlésekre is számítani kell. Ezek a jelenségek jól mutatják, hogy a globális felmelegedés hatásai már itthon is egyre inkább érezhetőek.

A nyár 2025-ben rekordmelegnek ígérkezik a szakértők szerint.

Fotó: Hegedus Marta / Forrás: MW

Milyen lesz a nyár 2025-ben?

A nyári hónapok közül a június várhatóan hűvösebben indul, gyakori záporokkal és zivatarokkal, de a hónap közepe már enyhülést hozhat. Július a legforróbb hónapnak ígérkezik, amikor tartós brutális hőség alakulhat ki, a napi csúcshőmérsékletek akár 35 °C fölé is emelkedhetnek, megdőlhetnek a napi meleg rekordok is. Augusztusban viszont ismét gyakoribbá válhatnak a viharok és időjárási frontok, így csapadékosabb időszakokra is készülni kell, amelyre nagy szüksége is lesz a gazdaságnak, hisz a várható aszályos időszakra nem sikerült időben felkészülni.

A szélsőséges hőingadozások és a rövid idő alatt lezúduló esők a mezőgazdaságra és a városi életre is komoly hatással lehetnek tehát. A hőhullámok nemcsak kellemetlenséget okoznak, de egészségügyi kockázatot is jelentenek, különösen az idősek és a kisgyermekek számára.

A klímaváltozás már nem csak jövő – itt van

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a magyarországi időjárás egyre kevésbé kiszámítható. A szakértők szerint mindez szorosan összefügg a globális felmelegedéssel, amelynek hatásai már nemcsak trópusi térségekben, hanem Európában is egyre gyakrabban jelentkeznek.

Rohamosan csökken az antarktiszi jégréteg

Jó példa erre az Antarktiszon zajló folyamat, ahol a műholdas adatok szerint drasztikusan csökken a jégréteg vastagsága. Ez nemcsak a tengerszint emelkedését gyorsítja, hanem befolyásolja a bolygó egészének éghajlati rendszerét is – ideértve Magyarország időjárását is.

Népszerűek lesznek a strandok Baranyában is

A közelmúltban szedtük össze a baranyai strandok nyitási dátumait is, hasznos lehet abban az esetben, ha nem szeretnénk egészen a Balatonig leutazni egy hűsölés kedvéért.