A meleg elől nyugodtan meneküljünk a hűvösbe

Nem ezek a napok azok, amikor szó szerint megpusztulunk a melegtől (mert hát volt ilyen, nem is olyan régen...), de mivel mindenki nyaral, egészen kihaltnak tűnik Baranya – emiatt pedig még súlyosabbnak érezzük majd a kánikulát. Szerencsére lesznek szellők, sőt, erősebb széllökések is, úgyhogy nem lesz vészes a helyzet, de ezért lehetőség szerint inkább maradjunk fedett, hűvös helyen, már csak azért is, mert az UV-sugárzás sem ment el nyugdíjba.