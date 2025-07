Ablakot becsukni, autót letakarni: délután jégeső jön!

Az elmúlt napok kánikulái után persze ennek örülni is tudunk, hiszen minden volt az már, csak normális nem. Ugyanakkor a túlzást sem szeretjük, most pedig úgy néz ki, könnyen abba csúszhatunk: az előrejelzések szerint a késő délutáni, esti óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak a feltételek.

Az erősebb cellákhoz erősen viharos (90-100 kilométer/óra, akár 110 kilométer/óra feletti) széllökések, nagy méretű jég (2-4 centiméter, akár 4-5 centiméter feletti) és felhőszakadás (30 milliméter feletti) is társulhat. A zivatarok a késő esti, éjszakai órákban is kitarthatnak.

Amennyiben olvasóinkat is eléri a vihar, a jégeső, ahogy korábban, most is bátran küldjenek nekünk fotókat videókat, mi hírportálunkon, a bama.hu-n megmutatjuk majd azokat.