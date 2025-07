Augusztusban sem tudunk majd nyaralni? – ezt mutatja a hosszútávú előrejelzés

Alig pár nap van már csak hátra az időjárás szempontjából szeszélyes júliusból, amely az elmúlt napokban ismét viharokat hozott Baranya vármegyébe. A nyaralást tekintve az idén nyáron azok vannak előnyben, akik nem a strandolás élményét keresik elsősorban. De mit mutat a hosszútávú előrejelzés az augusztusi időjárás kapcsán?

Az augusztusi időjárás talán kevésbé lesz változékony, mint a júliusi volt.

Forrás: MW

Ilyen lehet az augusztusi időjárás

Kezeljük a helyén a megjósolt augusztusi időjárást, hisz az előrejelzések hosszútávra ritkán százszázalékosak, ezt lehetetlenség is lenne elvárni a meteorológiai szakemberektől. A 30 napos előrejelzésekből azonban úgy tűnik, hogy az augusztus csapadékosan indul, majd szép lassan melegedés és tartósabb száraz időszak veszi kezdetét. Ez jó hatással lehet a nagyobb tavaink, például a Balaton vízhőmérsékletére is, jelenleg 22-23 fokot mértek a „magyar tengernél”. A horvátországi nyaralás most még csábítóbb lehet, az Adriai-tenger hőmérséklete ugyanis 24-26 fokig is felkúszott. Az éjszakai minimumok is jócskán 20 fok felett maradhatnak, de napközben egyelőre nem kell a 35 fokos melegtől és így a hőségriadótól tartanunk.

Borús időkép: villámárvíz Pécsen

A hétvégén szinte pillanatok alatt hullott hatalmas mennyiségű csapadék Baranya vármegyében: Pécsen több helyen villámárvíz alakult ki, amely videónkon is remekül látható.