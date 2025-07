Brutális viharok, durva széllel piros riasztás rondíthat bele a szombatunkba!

Mint a részletekről közölték, szombaton jelentős tér és időbeli bizonytalanság mellett intenzív zivatarok kialakulására lehet számítani. A nap első felében jellemzően a Dunántúl nyugati, északnyugati fele lehet az érintett, ahol a zivatarokat viharos széllökések, jégeső és jelentősebb mennyiségű csapadék is kísérheti.

A délutáni, késő délutáni óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak a feltételek az ország nagy részén. Az erősebb cellákhoz erősen viharos, akár 110 kilométeres széllökések, nagy méretű jég és 30 milliméter csapadékot hozó felhőszakadás is társulhat. Az esti órákban a zivatarcellák összeszerveződéséhez is kedvezőek lehetnek a feltételek. A zivatarok a késő esti, éjszakai órákban is kitarthatnak – figyelmeztetett a met.hu.