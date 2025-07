Ez a front durvábban hat ránk, mint hinnéd – ennek még sokan megisszák a levét

Hétfő estére elérte Magyarországot a napok óta várt hidegfront, amely hatására Baranyában is megmozdult az időjárás: kedd reggelre már érezhetően frissebb levegő fogadta az ébredőket. A hőhullámot ugyan enyhülés követte, de a hidegfront korántsem nyugodt időt hozott magával.

Megjött a hidegfront, de annyira ne örüljünk neki

Fotó: MW

Az ország több térségében, így Baranyában is riasztásokat adtak ki a zivatarveszély miatt: a HungaroMet elsőfokú figyelmeztetése mellett a Sellyei és Siklósi járásokban már konkrét riasztás is érvényben van. Az éjszakai órákban villámlás, mennydörgés, helyenként felhőszakadás és erős szél kísérte a frontot – egyes északi és nyugati térségekben 60 km/órát meghaladó széllökéseket is mértek. A viharos szél több helyen fákat döntött ki és ágakat tört le.

Baranyában a kora reggeli órákra már visszaesett a hőmérséklet, ami a hétfői fülledt meleg után határozottan érezhető volt. Ugyanakkor az enyhülés csak ideiglenes: a köpönyeg.hu előrejelzése szerint a front mögött gyorsan újraépülhet egy anticiklon, amely ismét naposabb, melegebb időt hoz. Kedden viszont még nem számíthatunk komoly felmelegedésre.

Támad a hidegfront: sokan megérzik

A változékony időjárás nemcsak kellemetlen, de egészségügyi kockázatot is jelent. Az orvosmeteorológusok figyelmeztetnek: a hirtelen lehűlés, a légnyomásváltozás és a viharos szél különösen a frontra érzékenyeket viselheti meg. A hidegfront tünetei lehet a fejfájás, ingerlékenység, vérnyomás-ingadozás, sőt a reakcióidő is romolhat – ami a közlekedésben komoly veszélyforrás lehet.

A következő napokban tehát érdemes továbbra is figyelni a riasztásokat. Bár most egy kis szünetet kapunk a nyári hőségben, a modellek szerint nem sokáig – a kánikula visszatérhet, talán még erősebben, mint eddig.