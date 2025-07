Mindenki nyugodjon le: holnaptól hűvösebb lesz

A péntek viszont tényleg, tényleg bizakodásra adhat okot: az előrejelzések szerint ugyanis visszavesz az arcából a kánikula, ráadásul amellett, hogy a higanyszál sem indul el lendületesen felfelé, még kisebb esők is játszhatnak. Ennek nem mindig szoktunk örülni, de most nagyon tudunk – és nem csak mi, hanem a kertünk is, a szomorú fügefával, a sárgába forduló fűvel.

A hivatalos előrejelzés szerint napos-gomolyfelhős időben helyenként kialakulhatnak futó záporok, zivatarok, néhol akár hevesebb viharok lehetnek. A nyugatias szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak. Kora reggel 15-22, délután 29-32 fokot mérhetünk.