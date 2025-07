Nagyon meleg lesz a szerda, már ma kezdjünk készülni rá

Azok után, hogy volt egy kisebb visszafogottság, azaz nem lökte ki a harmincat a hőmérő higanyszála, most visszavág a kánikula, ráadásul elég kegyetlenül – holnap simán lesz 32-33 fok árnyékban, a napon meg sem mondjuk, mennyi. Úgyhogy már most kezdjünk erre finoman rákészülni (és nem ráfeszülni!): ma este tegyünk be egy nagy üveg vizet a hűtőbe, töltsük fel a jégkockatartót, s holnap így vágjunk neki a napnak. Úgy talán elviselhető lesz, valamelyest legalábbis.

És akkor vigyük be a mélyütést: csütörtökön még melegebb lesz...