Temethetjük a nyarat, de már most?

A HungaroMet szerint csütörtökön napközben felhőátvonulások és gomolyfelhő-képződés mellett ugyan kisüt a nap, de élénk lesz a szél, napközben helyenként erős széllökések is lehetnek. A hidegbeáramlás miatt hűvös lesz pénteken is, de szombaton és vasárnap lehet kánikula, ami még keddig kitarthat 30 fok fölötti csúcsokkal. Addig tehát még nem kell temetni a nyári meleget, de kedden újabb hidegfront érkezhet, ami megint lehűti a levegőt néhány napra.

A nyári melegnek kaszáltak? - Fotó: Kovács Liliána

De ezzel már gyakorlatilag rá is fordulunk július utolsó hetére, és így az egyik legmelegebbnek vélt hónapunk inkább az esőkabátokról, ázó nyaralókról lesz emlékezetes, mintsem a strandokról. A hosszútávú előrejelzések szerint augusztus elején is csak 25 fokos csúcsok várhatóak, s idehaza a tapasztalatok szerint augusztus 20-a körül rendszerint elromlik az idő, így a nyárból már csak augusztus második hetében reménykedhetünk igazán...

Korai lenne még temetni a nyári meleget?

Csakhogy a Meteo Mecsek vezetője, Lupek Péter éppen arról beszélt a Bama.hu-nak adott podcastban, hogy nagyjából 5-7 napra lehet biztosabban előre jelezni az időjárást, de még ilyen időtávon is több tényező befolyásolhatja azt, ami miatt újra és újra át kell tervezni. Akkor szót ejtett arról is, hogy ősszel újabb Boris ciklon érkezhet, ami Baranya vármegye és Pécs időjárására is hatással lesz.