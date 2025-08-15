Hidegfront közeledik
4 órája
A 40 fok mellett akár záporok-zivatarok is jöhetnek szombaton
Szombaton a sok napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők jelennek meg az égen, elsősorban a Dunántúlon helyi futó záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak az előrejelzések szerint.
Egy közeledő hidegfront miatt délután, este nyugaton, északnyugaton és északon megélénkül, helyenként megerősödik az északira, északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
