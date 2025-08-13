Augusztus 20.: tervezhetünk programokat? Most eláruljuk, hogy milyen idő várható az ünnepen

A kíváncsiság érthető: akik augusztus 20-án Budapestre készülnek a hagyományos tűzijátékra, joggal reménykednek derült égboltban, hiszen az elmúlt években nem egyszer szólt közbe az eső vagy a szeles idő.

Az augusztus 20-i programokat nagyban befolyásolhatja az időjárás. Fotó: MW

Nemcsak a fővárosba utazók, hanem azok is figyelemmel kísérik az előrejelzéseket, akik strandolást, kirándulást vagy családi összejövetelt terveznek erre a napra. Egy kellemetlen zápor vagy hirtelen feltámadó szél könnyen keresztülhúzhatja a terveket, így sokan már most elkezdték figyelni a meteorológiai oldalakat és az időjárás-jelző applikációkat.

Ilyen idő várható augusztus 20-án

A koponyeg.hu jelenlegi előrejelzése szerint azonban jó hírrel szolgálhatunk: Pécsen a hőmérséklet akár 32 Celsius-fokig is emelkedhet augusztus 20-án, és egyelőre sem csapadék, sem erősebb szél nem valószínű. A meleg, napos idő kedvezhet a szabadtéri rendezvényeknek, a kerti sütögetéseknek és a nyár utolsó nagy strandolásainak is.

Persze az időjárás még változhat a következő napokban, így érdemes az ünnep közeledtével is figyelni a friss prognózisokat.