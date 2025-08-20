Augusztus 20: ilyen időjárás várható Baranyában

Augusztus 20-án Pécs felett ragyogó napsütésre számíthatunk, a Köpönyeg.hu és a Meteo Mecsek előrejelzése szerint is. A nap elején derült vagy többnyire napos időre ébredhetünk, a hajnali minimumok 15–18 °C körül alakulhatnak, a légmozgás mérsékelt marad.

A délelőtti órákban folytatódik a zavartalan fürdőzésre-alapozott idő: már 10 óra körül 25 °C, délig akár 28 °C is lehet. Délután tetőzik a hőség, a hőmérséklet elérheti a 31–32 °C-ot. Kezdetben napos, majd fokozatosan felhősödés várható, de csapadék még nem valószínű.

Késő estére több helyen kialakulhatnak gyorsan tovaoszló záporok, különösen a nyugati vidékeken. Ezek környezetében megélénkülhet a szél, és a hőmérséklet este is kellemes marad, akár 20 °C közelében.

A Köpönyeg.hu szerint országosan 30–35 °C közötti maximumokra készülhetünk, a pécsi térségben pedig főként 32 °C körüli csúcshőmérséklet várható, csapadék nélkül.