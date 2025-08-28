augusztus 28., csütörtök

30 perce

Fronthatásra fel: durva időjárási hatásokat kell megéljünk a héten!

A hétvégén drasztikusan változik az időjárás: a pénteki hőséget szombaton egy erős hidegfront váltja fel. A hidegfront érkezése nemcsak a hőmérsékletet befolyásolja, hanem a szél, a csapadék és a légköri folyamatok alakulását is meghatározza.

Jusztin Levente

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint Baranya időjárása drasztikusan megváltozik: pénteken még 30 fok körüli maximumokra számíthatunk, a napsütéses idő azonban hamarosan csökken. 

Szombaton több hullámban érkezik meg a hidegfront, amely délután kiterjedt csapadékrendszert hoz magával. A csapadékrendszer a megyét nagyrészt érintheti, és többfelé okozhat jelentősebb, 10 millimétert meghaladó esőmennyiséget. A záporok mellett zivatarok is kialakulhatnak, helyenként villámlással, jégesővel és viharos széllökésekkel kísérve. A front előtt a hőmérséklet 26–28 fok körül alakul, de a tartósan csapadékos területeken 25 fok alatt marad, míg a front átvonulása után este 20 fok alá csökkenhet. Az északnyugati szél eleinte erős, olykor viharos, majd a front után mérséklődik, azonban a légmozgás még napokig változékony marad.

Baranya időjárás
Baranya időjárása hogyan változik a napokban?
Fotó: MW

Baranya időjárását most a fronthatások uralják

A hidegfront meteorológiai szempontból olyan légköri határfelületet jelent, ahol egy hidegebb, sűrűbb légtömeg találkozik a melegebb levegővel. A hideg levegő a földfelszín közelében alákeveredik a melegnek, ami heves, felfelé irányuló légáramlatokat generál. Ennek következtében a front előtt gyakran alakulnak ki záporok és zivatarok, a levegő instabilitása pedig kedvez a hevesebb viharok kialakulásának. A front vonulását jellegzetes felhőzet kíséri: a legfeltűnőbb a cumulonimbus, azaz zivatarfelhő, amely akár 12 kilométer magasra is nyúlhat, és jégesőt, erős szelet, villámlást hozhat.

A front átvonulása előtt a légnyomás csökken, majd az átvonulás után hirtelen visszaemelkedik. A hidegfront átlagos sebessége 25–40 km/h, de előfordulnak lassan mozgó frontok is, amelyek hosszabb ideig okozhatnak csapadékot, összefüggő felhőzettel. Magyarországon Baranya felett leggyakrabban az Atlanti-óceán térségéből érkező hidegfrontok alakítják az időjárást, de a frontok csapadékhozama változó, mivel Európa felett gyakran kiszárad a levegő.

Komoly hatásai is lehetnek – ezek lehetnek a tünetek!

A fronthatások az embereket is érzékenyen érinthetik. A hidegfront idején gyakoriak a fejfájás, fáradtság, vérnyomás-ingadozás és koncentrációs nehézségek. Aki érzékeny a frontokra, érdemes fokozottan figyelni a pihenésre, a folyadékbevitelre és a stressz csökkentésére a hétvégén.

Baranyában tehát a pénteki meleg idő után szombaton markáns lehűlés várható, záporokkal, zivatarokkal és szeles idővel. Bár a frontok gyakran kellemetlen hatásokkal járnak, fontos szerepük van a légkör egyensúlyának fenntartásában, a csapadék eloszlásában és a természetes vízháztartás szabályozásában. A hétvégi változékony időjárás tehát nemcsak meteorológiai szempontból érdekes, hanem praktikus felkészülést is igényel a baranyai lakosoktól.

 

