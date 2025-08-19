augusztus 19., kedd

Durva zivatarok jöhetnek a hét közepén

Bama.hu
Fotó: Török János

Várható időjárás Baranyában

Kedd
Igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső. 30-32 fok köré melegszik a levegő.

Szerda, augusztus 20.
A kezdeti ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de csak nyugaton fordul elő néhol zivatar az esti órákban. 30 és 35 fok közötti, országos hőség valószínű.

Csütörtök
Délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok a gyakran erősen felhős égből. A szél északnyugatira fordul és egyre inkább megerősödik.

Péntek
Erősen felhős időre van kilátás, szórványosan újabb esővel, záporral, zivatarral. 20 és 28 fok közé esik vissza a hőmérséklet, mindenhol megszűnik a hőség.

Orvosmeteorológia 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. (forrás: köpönyeg.hu)

 

 

