3 órája
Egyelőre visszatér a nyári meleg, de nem biztos, hogy sokáig
Baranya vármegyében ma ismét nyárias, döntően napos időjárást jósolnak a szakértők. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul, míg a minimum 14 fok lesz.
Ezt követően marad is a napos időjárás kedden és szerdán, majd csütörtökön előreláthatólag újabb viharokra kell számítani. Ez folytatódhat pénteken, amikor pedig lehűlés is érkezik. A maximumhőmérséklet várhatóan 25 fokra csökken majd ekkor a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint.
17 órája
Durva baleset: két autóval karambolozott a Pécsre tartó távolsági busz
