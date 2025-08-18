Egyelőre visszatér a nyári meleg, de nem biztos, hogy sokáig

Baranya vármegyében ma ismét nyárias, döntően napos időjárást jósolnak a szakértők. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul, míg a minimum 14 fok lesz.

Ezt követően marad is a napos időjárás kedden és szerdán, majd csütörtökön előreláthatólag újabb viharokra kell számítani. Ez folytatódhat pénteken, amikor pedig lehűlés is érkezik. A maximumhőmérséklet várhatóan 25 fokra csökken majd ekkor a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint.