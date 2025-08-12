Egyre csak durvul a helyzet, elmondjuk, hány fok lesz a vége – Ezt még te sem hiszed el!

Az előrejelzések szerint brutális napok várnak ránk: 35, 36, 38 fok bizonyosan lesz, és az is elképzelhető, hogy még a 40 is befigyel – nagyon úgy fest, hogy a kánikula nem csak tiszteletét teszi, hanem bizony erőteljesen velünk marad.

De persze azért ez a csoda sem tart az idők végezetéig: jövő héten már 31-32 fok lesz napközben, szeptember elején pedig becsúszunk 30 alá.

Addig kell tehát kihúznunk valahogyan.