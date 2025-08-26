Nyárvég
2 órája
Egyre melegebb napok érkezhetnek Baranyában
Baranya vármegyében ma és holnap folytatódik az eseménytelen, napsütéses, időnként és helyenként fátyolfelhős, mérsékelten felhős, szűrtebben napsütéses időjárás. Az előző napokhoz képest fokozatosan enyhülő, de még hűvös hajnali órákat követően, a nappali melegedés is napról napra fokozódik.
A legvalószínűbb folytatás: csütörtökön déli irányúra fordul és felélénkül a szél. A széllel érkező meleg légtömegnek köszönhetően a nappali maximum-hőmérséklet is emelkedik. Pénteken a csütörtökihez hasonló fülledt idő ígérkezik.
