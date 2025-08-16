El sem hisszük: akár még esőt is hozhat a hétvége

Miután a héten jobbára olyan volt az időjárás, hogy azt még ellenségeinknek se kívánjuk, már azt hittük, hogy ezt a nyarat úgy zárjuk le, hogy szépen, lassan kiég a fű, bebarnulnak a levelek, kihaltak lesznek az utcák, mindenki a leeresztett redőnyű szobában próbálja meg átvészelni a hétvégét.

Ehhez képest a legfrissebb előrejelzések szerint talán már szombaton, de az is lehet, hogy végül csak vasárnap jön egy kis eső. A vasárnapi esőnek amúgy olyan nagyon nem szoktunk örülni – de most a két kezünket összetennénk érte.

Úgyhogy ess eső, ess, holnap délig ess, zab szaporodjék, búza bokrosodjék – vagy valami ilyesmi.