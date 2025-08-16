augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

25°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

52 perce

El sem hisszük: akár még esőt is hozhat a hétvége

Címkék#búza#reménysugár#nyár

Az elmúlt napok kánikulája után igazi reménysugárnak értékelhetjük, hogy az előrejelzések szerint egy kis eső is kinéz a hétvégén.

Bama.hu
El sem hisszük: akár még esőt is hozhat a hétvége

Miután a héten jobbára olyan volt az időjárás, hogy azt még ellenségeinknek se kívánjuk, már azt hittük, hogy ezt a nyarat úgy zárjuk le, hogy szépen, lassan kiég a fű, bebarnulnak a levelek, kihaltak lesznek az utcák, mindenki a leeresztett redőnyű szobában próbálja meg átvészelni a hétvégét.

Ehhez képest a legfrissebb előrejelzések szerint talán már szombaton, de az is lehet, hogy végül csak vasárnap jön egy kis eső. A vasárnapi esőnek amúgy olyan nagyon nem szoktunk örülni – de most a két kezünket összetennénk érte. 

Úgyhogy ess eső, ess, holnap délig ess, zab szaporodjék, búza bokrosodjék – vagy valami ilyesmi.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu