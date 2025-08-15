Ez várhat ránk: keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás

Várható időjárás Baranyában

Péntek

Csak kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható.

Szombat

Gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk. Északnyugaton már előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól megerősödik az északnyugati szél. Országos forróság lesz 35-40 fokos maximumokkal.

Vasárnap

Egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar; miközben az északnyugati szél is többfelé megerősödik. Pár fokkal enyhül a hőség: 29-36 fok várható délután.

Hétfő

Újra a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék már nem valószínű. 30-32 fok körüli kánikula ígérkezik.