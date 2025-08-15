15 perce
Ez várhat ránk: keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás
Várható időjárás Baranyában
Péntek
Csak kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható.
Szombat
Gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk. Északnyugaton már előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól megerősödik az északnyugati szél. Országos forróság lesz 35-40 fokos maximumokkal.
Vasárnap
Egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar; miközben az északnyugati szél is többfelé megerősödik. Pár fokkal enyhül a hőség: 29-36 fok várható délután.
Hétfő
Újra a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék már nem valószínű. 30-32 fok körüli kánikula ígérkezik.
Tombol a kánikula Baranyában is – a forróság újabb életveszélyes kockázatot hozott! (GALÉRIA)
Orvosmeteorológia
Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást. (forrás: köpönyeg.hu).