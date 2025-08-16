Ezt teszi velünk a hétvégén a 38 fok

Szombaton sok napsütésben lesz részünk, de helyenként magasba törhetnek a gomolyfelhők, és késő délután, este elvétve előfordulhat kisebb zápor, esetleg zivatar. Napközben élénk lesz az északias szél, de zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős fokozatot érhet el.

Vasárnap a napos-gomolyfelhős időben több helyen kialakulhat futó zápor, zivatar. A hidegfront miatt élénk, erős lesz az északias szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Kissé mérséklődik a kánikula, 28-34 fok lesz.

Szombaton a hőségben elsősorban a melegfrontra érzékenyek körében fordulhatnak elő különféle panaszok. Fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, keringési problémák jelentkezhetnek, valamint fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a tűző napon könnyen napszúrást, illetve hőgutát kaphatunk.