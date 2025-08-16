augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

34°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nehéz lesz

1 órája

Ezt teszi velünk a hétvégén a 38 fok

Címkék#hőmérséklet#időjárás#zápor zivatar#uv#hidegfront

Kaszás Endre

Szombaton sok napsütésben lesz részünk, de helyenként magasba törhetnek a gomolyfelhők, és késő délután, este elvétve előfordulhat kisebb zápor, esetleg zivatar. Napközben élénk lesz az északias szél, de zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős fokozatot érhet el.

Vasárnap a napos-gomolyfelhős időben több helyen kialakulhat futó zápor, zivatar. A hidegfront miatt élénk, erős lesz az északias szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Kissé mérséklődik a kánikula, 28-34 fok lesz.

Szombaton a hőségben elsősorban a melegfrontra érzékenyek körében fordulhatnak elő különféle panaszok. Fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, keringési problémák jelentkezhetnek, valamint fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a tűző napon könnyen napszúrást, illetve hőgutát kaphatunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu