Fel a fejjel: nézzünk az eget, mert itt a csodálatos nyári égi jelenség!

A következő napokban érdemes az eget kémlelni Baranyában is, hiszen most látható a Perseidák meteorraj csúcsa. Az augusztus közepi égi jelenség idén különösen kedvező körülmények között figyelhető meg: a holdfény nem zavarja, és derült, száraz idő ígérkezik a térségben. A leglátványosabb órák késő este és hajnal között várhatók, amikor akár óránként 50–70 hullócsillag is felvillanhat. A fényszennyezéstől távol eső helyek, például a Mecsek magasabban fekvő pontjai ideálisak a megfigyelésre. A Perseidák minden évben az egyik leglátványosabb meteorrajnak számítanak, így most érdemes takarót, meleg ruhát és egy kis kívánságlistát is vinni az éjszakai programhoz.

