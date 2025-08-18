Dörgés, villámlás, jégeső
2 órája
Fényjáték Baranya egén, ilyen volt a hétvégi vihar (VIDEÓK)
Váratlanul érte Baranyát a hétvégi vihar.
Derült égből villámcsapás − szó szerint ez történt a hétvégén Baranya vármegyében és a nyugati országrészben. Heves viharok, záporok és zivatarok törték meg a kánikulát, volt olyan település, ahol jégeső is esett.
Olvasóinktól több videót is kaptunk: az elsőn a Pécs felett látható szombati fényjáték került megörökítésre, míg a másodikon Téseny térségében vezetés közben sikerült egy látványos villámlást rögzíteni.
