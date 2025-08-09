Égünk majd a napmelegtől
1 órája
Nem csak a szöcskenyájak lesznek tikkadtak – Igazi kánikula jön
Baranya vármegyében ma hőségre számíthatunk a javából: 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Helyenként kevés fátyolfelhő zavarja csak a perzselő napsütést, csapadék nem várható.
A legvalószínűbb folytatás: vasárnap is nyaralóidőre van kilátás sok napsütéssel, minimális gomolyfelhővel. Nem várható csapadék továbbra sem, 31 és 40 fok közötti kánikula lesz, ahogyan hétfőn és kedden is 35-36 fokos melegre van kilátás.
