augusztus 9., szombat

Emőd névnap

24°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Égünk majd a napmelegtől

1 órája

Nem csak a szöcskenyájak lesznek tikkadtak – Igazi kánikula jön

Címkék#fátyolfelhő#csapadék#hőség

Bama.hu

Baranya vármegyében ma hőségre számíthatunk a javából: 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Helyenként kevés fátyolfelhő zavarja csak a perzselő napsütést, csapadék nem várható.

A legvalószínűbb folytatás: vasárnap is nyaralóidőre van kilátás sok napsütéssel, minimális gomolyfelhővel. Nem várható csapadék továbbra sem, 31 és 40 fok közötti kánikula lesz, ahogyan hétfőn és kedden is 35-36 fokos melegre van kilátás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu