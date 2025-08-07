1 órája
Extrém hőhullám érkezik, de meddig marad velünk? Jobb felkészülni az év legforróbb napjaira
Pécsen csaknem 40 fok is lehet. Mutatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk, és hogy meddig tart a hőhullám.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Corri Seizinger
Az elmúlt napok viszonylag enyhe nyári időjárása után újabb intenzív hőhullám érkezik Magyarországra, amelynek hatására a hőmérséklet a hétvégére akár 37–39°C-ig is emelkedhet. Ráadásul van egy rossz hírünk: a lehűlés még odébb lesz.
Mit hoz a hőhullám a következő napokra?
Eddig sem volt túl enyhe nyarunk, viszont a következő egy hét még az eddigieknél is nagyobb forróságot hoz.
A koponyeg.hu, és a BBC metorológusainak előrejelzései szerint a következő 10-12 nap során egyszer sem marad 30 fok alatt a napi csúcshőmérséklet. Az előrejelzések alapján tartós kánikulára kell számítanunk.
Hogyan vészeljük át a kánikulát?
- Amennyiben tehetjük, ne tartózkodjunk a napon a déli órákban.
- Figyeljünk oda a megfelelő folyadékbevitelre. A cukros, alkoholos italokat kerüljük.
- Napközben zárjuk az ablakokat és használjunk sötétítőfüggönyt, vagy engedjük le a redőnyöket.
- Semmiképp se hagyjunk gyermeket vagy háziállatot az autóban.
A lehűlés augusztus 20-a körül érkezhet a BBC előrejelzése szerint. Aznapra záporokra, zivatarokra kell számítanunk, a hőmérséklet pedig valamennyire mérséklődik, 26 °C körül alakul.