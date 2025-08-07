augusztus 7., csütörtök

Nem lesz könnyű

1 órája

Extrém hőhullám érkezik, de meddig marad velünk? Jobb felkészülni az év legforróbb napjaira

Címkék#lehűlés#időjárás#kánikula#augusztus#hőhullám

Pécsen csaknem 40 fok is lehet. Mutatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk, és hogy meddig tart a hőhullám.

Bama.hu
Forrás: Shutterstock

Fotó: Corri Seizinger

Az elmúlt napok viszonylag enyhe nyári időjárása után újabb intenzív hőhullám érkezik Magyarországra, amelynek hatására a hőmérséklet a hétvégére akár 37–39°C-ig is emelkedhet. Ráadásul van egy rossz hírünk: a lehűlés még odébb lesz.

Durva hőhullám közeleg.
Durva hőhullám közeleg. - Fotó: KieferPix / Forrás:  Shutterstock

Mit hoz a hőhullám a következő napokra?

Eddig sem volt túl enyhe nyarunk, viszont a következő egy hét még az eddigieknél is nagyobb forróságot hoz.

Jobb felkészülni a durva hőhullámra.
A következő 12 nap során nem lesz 30 fok alatt a hőmérséklet. - Forrás: koponyeg.hu

A koponyeg.hu, és a BBC metorológusainak előrejelzései szerint a következő 10-12 nap során egyszer sem marad 30 fok alatt a napi csúcshőmérséklet. Az előrejelzések alapján tartós kánikulára kell számítanunk.

Hogyan vészeljük át a kánikulát?

  • Amennyiben tehetjük, ne tartózkodjunk a napon a déli órákban.
  • Figyeljünk oda a megfelelő folyadékbevitelre. A cukros, alkoholos italokat kerüljük.
  • Napközben zárjuk az ablakokat és használjunk sötétítőfüggönyt, vagy engedjük le a redőnyöket. 
  • Semmiképp se hagyjunk gyermeket vagy háziállatot az autóban.

A lehűlés augusztus 20-a körül érkezhet a BBC előrejelzése szerint. Aznapra záporokra, zivatarokra kell számítanunk, a hőmérséklet pedig valamennyire mérséklődik, 26 °C körül alakul.

 

