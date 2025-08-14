augusztus 14., csütörtök

Tuti tippek a katasztrófavédelemtől

2 órája

Tombol a kánikula Baranyában is – a forróság újabb életveszélyes kockázatot hozott! (GALÉRIA)

Mint arról korábban beszámoltunk, az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17 -én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az ország teljes területén. Az hőségriasztás alatti extrém meleg az ismert kockázatokon túl olyan veszélyeket tartogat, amire nem is gondolnánk.

Bama.hu
Nemcsak hőségriasztás, hanem vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami értelemszerűen Baranya vármegyében is hatályos. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 

Hőségriasztás alatt fontos a bőséges folyadék bevitel'
Hőségriasztás lépett életbe. Fotó: Bujdos Tibor

A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet ne hagyják felügyelet nélkül. Idén országosan már 8106 tűz keletkezett a szabadban, 55 ember megsérült, a leégett terület nagysága 93 millió négyzetméter - összegezte a szomorú tapasztalatokat a katasztrófavédelem.

Ez kibírhatatlan: harmadfokú hőségriasztás lépett életbe

Fotók: Löffler Péter

Hőségriasztás - erre a veszélyre csak kevesen gondolnak, pedig kellene

Mint felhívták a figyelmet, a nagy hőségben csökkenhet a kémény huzathatása, így ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, szén-monoxid keletkezhet. Idén nyáron már 245 helyre riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt. Az aktuális hőségriasztásokkal és egyéb veszélyjelzésekkel kapcsolatos információk a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben elérhetők. Az applikáció használata segít felkészülni a szélsőséges időjárási helyzetekre, így mindenki időben megteheti a szükséges óvintézkedéseket.

A hőségriasztás bevezetésére tekintettel augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki, így a pécsi vasútállomáson is.

Az enyhülésre vágyók Pécsett a Széchenyi téren, az Árkádnál, Kertvárosban a Csontváry utcában, Uránvárosban pedig a Mecsek Áruház mellett kihelyezett párakapukat használhatják.

 

